Jogadores da Inter de Milão se irritam e reprovam retorno de Lukaku, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A história entre o atacante e o clube italiano ganhou mais um novo capítulo. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, os jogadores da Inter de Milão se revoltaram e são contra a contratação de Lukaku.

Os atletas foram à diretoria da equipe e pediram para que nenhum acordo seja feito com Lukaku. O atacante do Chelsea também negociava com Juventus e Milan.

O jornal diz que os jogadores da Inter de Milão se irritaram com uma "traição" do belga, que agiu como "agente duplo" nas conversas sobre seu futuro.

O presidente da Inter, Steven Zhang, não contrariou e atendeu o pedido feito pelo elenco. Os rumores da desistência da contratação estavam em pauta desde a semana passada.

O dirigente do clube havia levantado uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 212,8 milhões) ao Chelsea para a compra de Lukaku. No entanto, entre tanta controvérsias, ele ficou "desiludido" com o atleta.