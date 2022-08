Jogador é preso por matar ex-namorada com martelada e taco de beisebol

Giovanni, que atuou como zagueiro em vários clubes das séries C e D e havia assinado com o Sancataldese recentemente, está preso.

“Ela saiu do carro e começou a gritar: 'Não, Giovanni, não, eu imploro, socorro'. Eu estava ao telefone. Liguei imediatamente para os Carabinieri [polícia] que chegaram imediatamente. Eu moro a 30 km de distância. No final, ele a espancou até a morte”, disse Stefania para a ‘RepTV’.

Segundo a emissora de TV local ‘RepTV’, a polícia informou que Giovanni deixou o campo de concentração do seu time nas vésperas da Copa da Itália e foi para Bolonha esperar por Alessandra. Ele teria atacado a mulher no saguão de seu prédio e a irmã da vítima ouviu pelo pelo telefone durante uma ligação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.