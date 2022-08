Jogador de rúgbi flagra namorada fazendo sexo com colega de time, surta e quase morre

O relacionamento entre ele e Kara chegou ao fim após a traição. Já Adam, pivô da separação, afirmou que estava muito bêbado no dia que transou com Kara.

“Não conseguia tirar da cabeça a imagem da minha noiva fazendo sexo oral no meu melhor amigo. Só quero deixar tudo para trás agora e seguir em frente com minha vida e ter dias felizes pela frente”, disse Michael após ser absolvido.

Michael pegou a noiva fazendo sexo oral com o Adam e irritado socou uma janela de vidro. O atleta acabou sofrendo um corte profundo e perdendo 2 litros de sangue, segundo o New York Post.

