Joe Biden é eleito presidente dos EUA

Em uma votação histórica, Joe Biden se tornou o 46º presidente dos Estado Unidos. A disputa foi apertada e marcada pelas tentativas de Donald Trump de invalidar o resultado mesmo antes da contagem de votos. O democrata garantiu a vitória ao conquistar a maioria na Pensilvânia e alcançar 284 votos contra 214 de Donald, segundo a The Associated Press.

Os estados de Nevada, Alasca, Geórgia, Carolina do Norte e Arizona ainda prosseguem com a apuração, mas não é mais possível que Trump alcance os 270 delegados. Os votos antecipados que chegaram via correio também foram importantes para que Joe destronasse o rival. Em alguns condados, o democrata chegou a bater recorde de votos, superando até os números de Barack Obama, de quem foi vice antes do Governo de Trump.