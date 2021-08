Jato militar afegão é abatido pelas defesas aéreas do Uzbequistão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jato militar afegão foi abatido pelas forças de defesa aérea do Uzbequistão e caiu após cruzar a fronteira com o país ontem, disse o Ministério da Defesa do Uzbequistão hoje.

O Afeganistão está sob controle dos talebans e o presidente do país fugiu para o exterior ontem, após a entrada dos insurgentes em Cabul.

O jato caiu na noite de ontem na província de Surxondaryo, no extremo sul do Uzbequistão, adjacente ao Afeganistão. "As forças de defesa aérea do Uzbequistão impediram uma tentativa de um avião militar afegão de cruzar ilegalmente a fronteira com o Uzbequistão", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Bahrom Zulfikorov.

Ele não disse quantas pessoas estavam a bordo ou se sobreviveram ao acidente. Bekpulat Okboyev, médico em um hospital da região, afirmou à AFP que dois pacientes com uniforme afegão foram internados no hospital no ontem à noite. Um deles se ejetou do avião de paraquedas, disse, antes de informar que os dois sofreram fraturas.

Privadas do vital apoio americano, as tropas afegãs tentaram em várias ocasiões fugir para países vizinhos da Ásia central, sobretudo o Uzbequistão, desde o início da ofensiva Taleban em maio, quando começou a retirada das tropas estrangeiras.

Ontem, 84 soldados afegãos que fugiram para o Uzbequistão foram detidos pelas tropas deste país na fronteira.