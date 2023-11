Jaques Wagner diz que governo espera que brasileiros em Gaza saiam na quarta (8)

"Eu diria que está quase confirmado, mas como tudo lá é surpresa, só confirmaria quando eles estiverem no avião. Evidentemente que o chanceler Mauro [Vieira] conversou com o chanceler do Egito, com Israel, e todos se comprometeram", afirmou Wagner a jornalistas, acrescentando que achava que os americanos também tinham participado das negociações. "Acho que agora está batido o martelo", completou, reforçando que a decisão era resultado de "bom senso".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta terça-feira (7) em Brasília que o governo Lula (PT) espera que os 34 brasileiros que estão na Faixa de Gaza consigam deixar a região na quarta (8). A informação teria sido repassada ao petista pela diplomacia brasileira.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.