Itamaraty prevê comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Itamaraty anunciou nesta quinta-feira (24) que prevê organizar um comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia. Ainda não há data definida para a ação.

A organização do comboio de saída dependerá da avaliação de aspectos de segurança, de disponibilidade de transporte e da possibilidade de deslocamento para um ponto de encontro comum -possivelmente a capital Kiev. Há no momento cerca de 500 brasileiros na Ucrânia, segundo o Itamaraty.

O Ministério das Relações Exteriores recomenda que deixem o país os brasileiros que estejam no leste da Ucrânia ou em regiões próximas às fronteiras internacionais no oeste ucraniano. A orientação foi transmitida pelo secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty, Leonardo Gorgulho.

O diplomata disse ainda que brasileiros devem evitar áreas próximas a instalações militares ou a infraestruturas elétricas e de comunicações.

Segundo Gorgulho, a situação não é a mesma em todo o território ucraniano. "No caso de Kiev, estamos seguindo a recomendação do governo ucraniano, [para] que permaneçam em casa".

"Para os brasileiros que estão no leste [da Ucrânia] há uma recomendação que deixem a Ucrânia ou, no mínimo, desloquem-se a Kiev. Para os que estão muito próximos de fronteiras internacionais à oeste do país, a nossa recomendação é que também deixem o país por meios próprios".