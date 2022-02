Itamaraty expressa 'grave preocupação' com invasão da Ucrânia pela Rússia

O Ministério de Relações Exteriores também afirma no comunicado que, como membro do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil "permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos Estados e da solução pacífica das controvérsias".

Em linha com manifestações anteriores do governo brasileiro sobre o tema, o Itamaraty evita críticas diretas à Rússia ou ao presidente Vladimir Putin pelas agressões contra o território ucraniano.

"O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil", declarou a chancelaria brasileira.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Itamaraty divulgou nota nesta quinta-feira (24) em que afirma acompanhar "com grave preocupação a deflagração de operações militares" pela Rússia contra "alvos no território da Ucrânia".

