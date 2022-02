Itamaraty diz que 80 brasileiros deixaram a Ucrânia e ao menos 100 ainda tentam sair

Na Polônia, diz a nota, a Embaixada em Varsóvia está em contato com os brasileiros e representantes do governo estão na fronteira em contato com as autoridades polonesas.

A pasta afirma que há funcionários da embaixada em Chernivtsi, localidade próxima à fronteira com a Romênia, e um diplomata também se deslocou para a região com o objetivo de auxiliar na saída dos brasileiros.

"O GT - Brasileiros na Ucrânia e a Embaixada em Kiev seguem buscando localizar e contatar brasileiros ainda na Ucrânia, com o apoio da Embaixada em Varsóvia, com vistas a verificar a situação pessoal de todos, condições de segurança nos locais onde estão abrigados e possibilidade de eventual evacuação", diz a nota.

Segundo as informações da pasta, os registros da Embaixada em Kiev indicam que cerca de 100 brasileiros ainda estão em solo ucraniano. O governo estima em 500 pessoas a comunidade brasileira na Ucrânia antes do início da guerra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.