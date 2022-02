Itamaraty confirma que 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia

O Itamaraty informou que os brasileiros que moram na Ucrânia estão recebendo assistência pela Embaixada do Brasil em Kiev, e também há funcionários em Chernivtsi, na fronteira da Ucrânia com a Romênia, para prestar auxílio.

O Ministério das Relações Exteriores confirmou neste domingo (27) por meio de nota, que 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia para países fronteiriços. Segundo o Itamaraty, pelo menos 100 brasileiros registrados na embaixada do Brasil em Kiev permanecem no país.

