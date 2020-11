Itália descarta uso de hidroxicloroquina em casos leves de Covid-19

O governo da Itália decidiu descartar o uso de hidroxicloroquina para combater a Covid-19 em casos leves em protocolos com orientações de tratamento em casa.

De acordo com o UOL, o documento ainda não foi publicado, mas uma versão visualizada pela ANSA faz diversas recomendações como: mensurar periodicamente a saturação de oxigênio com oxímetros, não tomar hidroxicloroquina, não usar medicamentos em aerossol caso o paciente conviva com outras pessoas, utilizar remédios para os sintomas da covid-19, como paracetamol, além de tomar corticóides, esteroides e antibióticos somente em situações específicas.

No entanto, essas medidas são apenas para casos leves, sejam eles confirmados ou prováveis. As diretrizes definem "caso leve" como aquele onde há sintomas como febre inferior a 37,5ºC, tosse, congestão nasal, dor de cabeça e diarreia, mas sem falta de ar, desidratação ou alteração do estado da consciência.