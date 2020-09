Itália dará cerca de R$ 18 mil para quem se casar em ilha do país

Foi aprovado pelo Governo Italiano a concessão de até 3 mil euros (cerca de 18 mil reais) a que se casar na ilha paradisíaca de Sicília, localizada no Sul do país.



Segundo o IG, a Agência Italiana de Notícias (Ansa), que fez a divulgação, afirmou que o benefício valerá até julho de 2021. O objetivo do Governo é incentivar o turismo e fazer com que a ilha volte a crescer economicamente, o que passou de acontecer durante a pandemia.



O secretário siciliano de Economia, Gaetano Armao, afirmou que o auxílio terá orçamento de 3,5 milhões de euros e valerá tanto para casamentos civis quanto para cerimônias religiosas; entretanto, ainda não foi decidido se a concessão valerá para estrangeiros.