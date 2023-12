Israelenses protestam em Tel Aviv após exército matar três reféns por engano

Durante o protesto, eles pediram que o governo foque na libertação de seus cidadãos e que se preciso for, faça um acordo com os extremistas.

Após a morte de três reféns por engano, familiares das vítimas e das pessoas que seguem sob o poder do Hamas, saíram às ruas de Tel Aviv, nesse sábado (16), para pedir que Israel mude suas estratégias e priorize o resgate do grupo.

