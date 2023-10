Israel repudia fala de Petro sobre nazismo e corta exportação à Colômbia

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governo de Israel anunciou neste domingo (15) que suspendeu as exportações de material de defesa para a Colômbia. A decisão é uma resposta às declarações do último dia 9 do presidente colombiano, Gustavo Petro, que comparou o bloqueio total de Gaza pelos israelenses às práticas do nazismo contra os judeus.

A embaixadora da Colômbia em Israel foi convocada para reunião. Margarita Manjarrez foi informada de que as declarações "hostis e antissemitas" de Gustavo Petro foram recebidas com surpresa em Israel, "dada a violência dos ataques do Hamas".

Israel considerou que falas de Petro constituem apoio ao Hamas. A suspensão das exportações de material de defesa à Colômbia foi anunciada por Lior Haiat, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, no X (antigo Twitter). A guerra no Oriente Médio chegou hoje ao nono dia.

RESPOSTA DE PETRO

"Se for necessário suspender relações com Israel, suspenderemos". Em resposta ao anúncio, o presidente da Colômbia disse que não será insultado e que o povo colombiano é "independente, soberano e justo". Ele também pediu aos outros países da América Latina que sejam solidários à Colômbia.

A Postagem que causou reação de Israel foi feita no último dia 9. Na ocasião, o presidente colombiano citou o Holocausto para criticar o cerco total à Faixa de Gaza. "Era isso que os nazistas diziam aos judeus. Os povos democráticos não podem permitir que o nazismo se restabeleça na política internacional", escreveu.