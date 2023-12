Israel prende líder palestina na Cisjordânia, e Gaza está novamente sob apagão

É nesta porção da faixa, perto da fronteira com o Egito, onde hoje se aglomeram as dezenas de milhares de deslocados do conflito. Sem acesso à água potável e com quantidade escassa de comida, mais de 1,7 milhão de palestinos estão registrados em abrigos, a maioria da ONU, no sul de Gaza —alguns milhares estão nas ruas devido à superlotação dos espaços.

Gaza esteve sem conectividade em ao menos duas outras vezes no atual conflito. A primeira durante o início da invasão terrestre de Israel, ainda na porção norte do território palestino ocupado.

A ativista chegou a ser eleita parlamentar para o Conselho Legislativo Palestino em 2006, junto a outras duas figuras de seu grupo —à época, o Hamas, responsável por desencadear a guerra com Israel no último 7 de outubro, foi a organização palestina que levou o maior número de vagas. Atualmente, o "Parlamento palestino" na prática está em uma atrofia operacional e não funciona mais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.