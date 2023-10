Israel ordena evacuação de mais 14 cidades na Faixa de Gaza

As cidades são: Dan, Eylon, Even Menachem, Beit Hillel, Liman, Gornot HaGalil, Sasa, Snir, She’ar Yashuv, Ramon Naftali, Matzuva, Hagoshrime Tziv’on.

Israel ordenou, neste domingo (22), que moradores evacuem 14 cidades no norte da Faixa de Gaza. Todas elas ficam nas proximidades do Líbano e da Síria.

