Israel nega ataque contra civis e volta a acusar Hamas de bloquear saída de palestinos

"Estamos em guerra contra o Hamas, e o objetivo é assegurar que os horrores e atrocidades do dia 7 nunca mais voltem a ocorrer. Para conseguir isso, é necessário erradicar a capacidade militar do Hamas. É uma guerra de autodefesa; temos o dever, a obrigação e o direito de proteger nosso povo", completou, enfatizando que Israel segue o direito internacional em suas ações.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.