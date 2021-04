Israel não registra mortes por Covid em 24 horas após vacinação e lockdown

Após a pratica de vacina acelerada em Israel, o país não registrou nenhuma óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Segundo a BBC, a imunização e um lockdown rigoroso fez com que pela primeira vez e 10 meses, não fosse registradas mortes pelo vírus. A última vez que Israel relatou zero mortes por covid-19 foi no final de junho de 2020, depois que outro lockdown conteve o avanço da primeira onda de infecções.

O país tem a maior taxa de vacinação do mundo. Na quinta-feira, o país atingiu a marca de 5 milhões de pessoas vacinadas com as duas doses, o correspondente a 52% dos 9 milhões de habitantes — o Brasil, por exemplo, vacinou completamente 5% de seus 212 milhões de habitantes.