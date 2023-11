Israel faz corredor seguro para evacuar civis usados como escudo humano pelo Hamas

“Se você se preocupa consigo mesmo e com seus entes queridos, siga para o sul de acordo com nossas instruções. Tenha certeza de que os líderes do Hamas já estão tomando cuidado para se protegerem”, disse a FDI, no apelo feito por meio do X, antigo Twitter.

Israel decidiu abrir mais uma vez um corredor seguro, neste domingo (5), para que os moradores da Faixa de Gaza que estão em cidades do norte deixem o território rumo ao sul entre às 5h e 9h (no horário de Brasília).

