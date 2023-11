Israel faz ataque no Líbano em alvo a 45 quilômetros da fronteira, diz agência oficial

O Hezbollah é um grupo armado fundamentalista e partido político (Hezbollah significa "Partido de Deus") no Líbano, onde construiu uma rede de instituições que funciona como funil de recursos e apoio popular, principalmente da população muçulmana xiita, e onde atua como um dos grupos dominantes no Parlamento local.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um bombardeio israelense atingiu um veículo no sul do Líbano, neste sábado (11), a 45 quilômetros ao norte da fronteira entre os dois países de acordo com a agência oficial libanesa ANI. Segundo comunicado, um drone mirou em um furgão na região de Zahran, mas não há registro de vítimas.

