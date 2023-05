Israel e Jihad Islâmico anunciam cessar-fogo na Faixa de Gaza

O ciclo mais recente de hostilidades começou na última terça-feira (9) e representou o período mais sangrento na Faixa de Gaza desde maio de 2021, quando uma guerra de dez dias terminou com 256 mortos do lado palestino e 14 mortos do lado israelense.

"Responderemos ao silêncio com silêncio, e, se Israel foi atacado ou ameaçado, continuará a fazer o que precisa para se defender", diz comunicado do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu.

A trégua, mediada pelo Egito, põe fim às hostilidades após a morte de ao menos 18 pessoas. Dentro do enclave palestino, bombardeios israelenses mataram seis combatentes e dez civis, incluindo mulheres e crianças, enquanto dois civis morreram em Israel em decorrência de ataques com foguetes.

