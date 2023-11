Israel diz ter matado comandante regional do Hamas responsável por mísseis antitanques

Desde que a guerra contra o Hamas começou, no último dia 7, as forças israelenses anunciaram ter matado várias lideranças do Hamas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram ter matado Ibrahim Abu-Maghsib, comandante sênior do grupo terrorista Hamas que seria responsável pelas operações de mísseis guiados antitanques na Faixa de Gaza.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.