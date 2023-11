Israel diz ter capturado bastião do Hamas na Faixa de Gaza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram ter capturado nesta segunda-feira (6) uma espécie de fortaleza do Hamas na Faixa de Gaza.

O complexo tem vários túneis e servia como posto de observação e campos de treinamento aos terroristas, de acordo com as IDF. Os militares israelenses disseram que vários terroristas do Hamas foram mortos em combate no local, segundo o jornal The Times of Israel.

Em 24 horas, Israel disse ter atingido mais de 450 alvos do Hamas em Gaza, incluindo túneis, complexos militares, postos de observação e posições de lançamento de mísseis guiados antitanque.

Um dos ataques aéreos teria matado Jamal Musa, chefe das operações especiais do Hamas.