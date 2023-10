Israel diz ter atacado bases do Hezbollah e matado agente radical no Líbano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram ter atingido, durante a madrugada desta sexta-feira (20), vários locais pertencentes ao grupo Hezbollah no sul do Líbano. Mais cedo, o governo de Benjamin Netanyahu anunciou a evacuação de cidade perto da fronteira com o Líbano.

As IDF anunciaram ter matado, em ataque com drones militares, um membro do grupo Hezbollah. O comunicado feito no X (antigo Twitter) não entra em detalhes sobre quem era.

O Exército ainda disse que as ações desta sexta-feira foram em resposta aos ataques sofridos pelo grupo. Tropas de Benjamin Netanyahu e o Hezbollah têm trocado tiros através da fronteira nas últimas duas semanas em meio à guerra em Gaza contra o Hamas.

Sirenes de foguete soam em comunidades israelenses perto de Gaza. Os alarmes tocaram nas comunidades evacuadas de Mefalsim e Nir Am.

A Defesa de Israel também afirmou ter atingido mais de 100 alvos na Faixa de Gaza, incluindo um que matou membros das forças navais do Hamas que participaram dos ataques de 7 de outubro.

As IDF afirmam que Amjad Majed Muhammad Abu 'Odeh, alvo de um dos ataques noturnos, esteve envolvido no assassinato de civis israelenses.

Outro ataque noturno teve como alvo um esquadrão das forças aéreas do Hamas, depois que eles tentaram disparar mísseis contra aviões militares israelenses.

Os militares afirmam que um túnel subterrâneo, um armazém de armas e dezenas de centros de comando estavam entre os 100 locais do Hamas atingidos durante a noite.

Também entre os alvos estava uma mesquita no bairro de Jabaliya, que Israel afirma conter bens e armas do Hamas e que foi usada pelo grupo extremista como posto de observação e ponto de preparação.