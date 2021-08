Israel constata que 3ª dose da vacina aumenta proteção contra a covid até 6 vezes

A aplicação da terceira dose da vacina da Pfizer melhorou significativamente a proteção a infecções e a casos graves de Covid-19 entre pessoas com 60 anos ou mais em Israel, comparado com aqueles que receberam duas doses. É o que mostram os resultados de estudo publicado pelo Ministério da Saúde do país neste domingo (22).

Segundo o G1, os dados foram apresentados em uma reunião de um painel ministerial de especialistas em vacinação na quinta-feira (19) e apareceram no site do ministério neste domingo (22), embora os detalhes completos do estudo não tenham sido divulgados.

Uma terceira dose para maiores de 60 anos ofereceu cinco a seis vezes mais proteção após dez dias em relação a doenças graves e hospitalização.

Essa faixa etária é particularmente vulnerável ao Covid-19, e em Israel eles foram os primeiros a receber a vacinação, no final de dezembro.

O Ministério da Saúde disse nas últimas semanas que a imunidade diminuiu com o tempo para idosos e jovens também.