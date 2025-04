Israel bombardeia Gaza e deixa 23 mortos, incluindo 14 crianças

Bombardeios de Israel na Faixa de Gaza nesta quinta-feira (17) deixaram 23 mortos, incluindo 14 crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Entre as vítimas, dez eram de uma mesma família, morta em Khan Younis, no sul do território palestino.

Outro ataque atingiu a Cidade de Gaza, no norte da região, e deixou 13 mortos, nove deles crianças, de acordo com informações do Hospital Indonésio. Israel retomou sua ofensiva após o fim do cessar-fogo com o Hamas no mês passado, ampliando os bombardeios e ocupando partes do território.

O Exército de Israel afirma que tenta minimizar as mortes de civis e responsabiliza o Hamas, que, segundo eles, opera em áreas residenciais. Já a Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que o bloqueio imposto por Israel há seis semanas tem dificultado a entrada de alimentos e suprimentos básicos em Gaza.

A ONU informou que mais de 2 milhões de pessoas na Faixa de Gaza dependem atualmente de refeições preparadas por organizações de caridade. A destruição e o agravamento da crise humanitária aumentam a pressão internacional por uma nova trégua.