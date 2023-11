Israel bombardeia casa de Ismail Haniyeh, líder supremo do Hamas

Considerado o número um do Hamas, Haniyeh conta com o auxílio de um conselho de 15 membros de sua extrema confiança para coordenar os integrantes do grupo à distância.

Haniyeh não mora mais em Gaza há três anos. Ele reside atualmente no Catar, em Doha, mas mantinha a casa no território dominado pelo grupo extremista.

