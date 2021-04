Israel ataca instalações na Síria em resposta a disparo de míssil

Militares israelenses disseram nesta quinta-feira que atacaram um lançador de mísseis e sistemas de defesa aérea na Síria, em resposta ao disparo de um míssil do país contra Israel. A agência estatal de notícias síria SANA afirmou que quatro soldados ficaram feridos em um ataque nas imediações de Damasco, a capital do país.

