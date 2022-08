Israel ataca Faixa de Gaza pelo 2º dia e fala em uma semana de conflitos

Israel já havia interrompido o transporte de combustível para a faixa pouco antes de iniciar os bombardeios aéreos, com consequências sentidas pelos cerca de 2,3 milhões de palestinos que vivem no local. A central elétrica de Gaza anunciou neste sábado que teve de fechar.

O grupo radical, como havia prometido, revidou aos ataques com o lançamento de mais de cem foguetes em direção a cidades do país. Sistemas de mísseis israelenses, em especial o Iron Dome (redoma de ferro), porém, interceptaram a maior parte dos projéteis.

Apelidada de "Amanhecer", a operação teve início na sexta-feira (5) e, segundo balanço do Ministério da Saúde palestino, deixou ao menos 14 mortos, entre civis e militantes da Jihad. Israel diz que atingiu 40 alvos do grupo, incluindo locais de fabricação e armazenamento de armas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ataques aéreos disparados por Israel em direção à Faixa de Gaza contra alvos do grupo radical Jihad Islâmica entraram no segundo dia neste sábado (6) e devem durar ao menos uma semana, disseram as forças defesa do país.

