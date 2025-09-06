   Compartilhe este texto

Israel aperta cerco e derruba mais um arranha-céu na Cidade de Gaza

Por Folha de São Paulo

06/09/2025 9h15 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel bombardeou e destruiu neste sábado (6) mais um prédio no sudoeste da Cidade de Gaza, em uma área que o Exército havia pedido pouco antes para que os habitantes se retirassem.

É o segundo edifício que Israel destrói em dois dias -nesta sexta (5), outro prédio também colapsou após ter sido atingido por mísseis de Tel Aviv.

Os ataques ocorrem em meio a uma ofensiva do Exército para tomar o maior centro urbano e capital do território palestino. O gabinete de segurança de Israel, presidido pelo premiê Binyamin Netanyahu, aprovou no mês passado um plano para expandir a campanha militar e controlar a Cidade de Gaza.

Vídeos do novo ataque já circulam nas redes sociais e mostram o edifício, de cerca de 15 andares, desmoronando sobre si mesmo e uma grande nuvem de poeira subindo pelos ares. Segundo as Forças Armadas, os dois prédios atingidos eram utilizados pelo Hamas.

Testemunhas ouvidas pela agência de notícias AFP afirmaram que o edifício destruído neste sábado (6) era a torre Soussi.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, publicou o vídeo do prédio colapsando nas redes sociais e escreveu: "Continuamos". No dia anterior, após uma primeira destruição semelhante de um prédio no oeste da Cidade de Gaza, ele havia escrito: "Começamos".

Netanyahu afirma que a capital é um reduto do Hamas e que conquistá-la é necessário para derrotar o grupo terrorista.

A ofensiva ameaça deslocar centenas de milhares de palestinos que se abrigam ali desde o começo da guerra, há quase dois anos. Antes do conflito, cerca de 1 milhão de pessoas, quase metade da população de Gaza, viviam na cidade.

Israel havia pedido mais cedo que as pessoas se retirassem para Khan Yunis, no sul de Gaza, afirmando que receberiam comida, cuidados médicos e abrigo. A área designada seria uma "zona humanitária", segundo o porta-voz militar israelense Avichay Adraee.

O Exército tem realizado intensos bombardeios contra a cidade há semanas, avançando pelos subúrbios e, nesta semana, a ofensiva estava a poucos quilômetros do centro. Alguns moradores afirmaram que se recusam a ser deslocados novamente.

Na sexta, o Hamas divulgou um vídeo de dois reféns israelenses sequestrados em um festival de música em Israel em outubro de 2023, quando o grupo terrorista atacou o país.

Nas imagens divulgadas, um dos homens afirma que está sendo mantido na Cidade de Gaza junto com vários outros reféns e que teme ser morto pela ofensiva israelense.

O Exército israelense anunciou nesta quinta (4) que já controla 40% da Cidade de Gaza e que a ofensiva militar se intensificará nos próximos dias.

Israel lançou sua ofensiva contra a Faixa de Gaza em outubro de 2023, depois que membros do Hamas atacaram comunidades israelenses, matando 1.200 pessoas e capturando mais de 250 reféns.

Desde então, a ação militar de Tel Aviv matou cerca de 63 mil pessoas, danificou ou destruiu a maioria dos edifícios no território e forçou quase todos os seus residentes a fugir de suas casas pelo menos uma vez.

Um monitor global da fome utilizado pelas Nações Unidas afirma que partes do território sofrem de uma fome provocada por ação humana, o que Israel também nega.

Bastidores da Política - Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle Bastidores da Política
Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


06/09/2025

Surfista morre após ataque de tubarão em praia na Austrália

Nicolás Maduro - Foto: Reprodução/Twitter

06/09/2025

Maduro pede que EUA reduzam tensões no Caribe para evitar "conflito militar"

06/09/2025

Guerra civil agrava violência contra mulheres na Nigéria, diz jornalista local

Foto: Reprodução/X

06/09/2025

Surfista morre após ataque de tubarão em praia na Austrália

Foto: Reprodução/Instagram Donald Trump

05/09/2025

Trump autoriza abate de caças da Venezuela em caso de ameaça

05/09/2025

EUA enviam caças F-35 e escalam crise com Venezuela

05/09/2025

Trump assina decreto e anuncia mudança no nome da Defesa para Departamento da Guerra

05/09/2025

Trump assina decreto para punir países que fizeram 'detenções injustas' de cidadãos americanos

05/09/2025

EUA enviam caças F-35 e escalam crise com Venezuela

05/09/2025

Tropas ocidentais na Ucrânia serão alvos legítimos, diz Putin

05/09/2025

Próximo de ser proclamado santo, Carlo Acutis atrai mais peregrinos em Assis, na Itália

05/09/2025

Trump assina decreto e anuncia mudança no nome da Defesa para Departamento da Guerra

05/09/2025

UE recua de suspeita de interferência russa em voo de Von der Leyen

05/09/2025

Polícia de Portugal confirma nacionalidade dos 16 mortos em acidente de bondinho;

05/09/2025

Ministro da Defesa diz estar preocupado que fronteira do Brasil com Venezuela se transforme em trincheira

Presidente Donald Trump. Foto: Reprodução

05/09/2025

Trump muda nome do Pentágono para 'Departamento de Guerra'

05/09/2025

Trump assina decreto e anuncia mudança no nome da Defesa para Departamento da Guerra

Foto: Reprodução/ Instagram

05/09/2025

Governo Trump prende 475 imigrantes que trabalhavam em fábrica da Hyundai

05/09/2025

Israel bombardeia prédio na Cidade de Gaza em meio a avanço da ofensiva militar

05/09/2025

UE recua de suspeita sobre interferência russa em voo de Von der Leyen

05/09/2025

Congresso argentino avança para limitar capacidade de Milei governar por decretos

05/09/2025

Israel bombardeia 2º prédio mais alto de Gaza; veja momento do ataque

05/09/2025

EUA enviam caças F-35 e escalam crise com Venezuela

05/09/2025

Há semelhança entre cenário atual dos EUA e Revolução Cultural, diz jornalista perseguida na China

05/09/2025

Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a 'mais profunda e sombria' China, diz Trump

Foto: Reprodução/Youtube

05/09/2025

Perdemos Índia e Rússia para a sombria China, diz Trump

05/09/2025

Polícia de Portugal confirma nacionalidade dos 16 mortos em acidente de bondinho; não há brasileiros

05/09/2025

Putin diz que tropas estrangeiras na Ucrânia seriam 'alvos legítimos' antes de acordo de paz

05/09/2025

Tropas ocidentais na Ucrânia serão alvos legítimos, diz Putin


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!