Israel ameaça bombardeio e ordena evacuação de hospital de Gaza, diz ONG

Mais de 9 mil pessoas morreram desde o início da guerra, em 7 de outubro. A maior parte delas, 8 mil, está do lado palestino. Do lado de Israel, cerca de 1,4 mil pessoas foram mortas.

Além dos mais de 400 pacientes no local, a organização estima que haja 14 mil civis buscando abrigo dos bombardeios no local.

