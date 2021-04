Irã sofre terremoto de magnitude 5,9

Um funcionário do governo disse à Reuters que não houve relatos de danos ao complexo nuclear de Bushehr, na costa iraniana do Golfo.

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a província de Bushehr, no sul do Irã, segundo informações divulgadas pela televisão estatal do país neste domingo (18). A região abriga uma usina nuclear, porém o abalo foi centrado a 100 km de distância do local e foi relativamente raso - apenas 10 km de profundidade.

