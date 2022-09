Irã rebate críticas e repete ataques contra EUA em discurso na ONU

A menção à questão imigratória foi, aliás, o início de uma série de inculpações aos Estados Unidos. O presidente iraniano afirmou, por exemplo, que os americanos criaram o grupo terrorista Estado Islâmico —nascido em uma prisão americana, no deserto do Iraque— e, erguendo uma foto do major-general Qassim Suleimani, chefe da máquina de segurança do Irã morto por um ataque de drone dos EUA em 2020, disse que o ex-presidente americano Donald Trump era um assassino e deveria ser julgado por isso.

Raisi citou então a descoberta de mais de 750 corpos de crianças sem identificação em uma antiga escola católica para indígenas do Canadá e as jaulas usadas pelo governo americano para separar filhos de imigrantes ilegais de seus pais como alguns dos exemplos de que vários governos "não tem base para reinvindicar a defesa de direitos humanos".

