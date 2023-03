Irã e Arábia Saudita retomam relações diplomáticas após hiato de 7 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arábia Saudita e Irã restabeleceram laços diplomáticos nesta sexta-feira (10), sete anos após uma ruptura que havia escalado as tensões no Golfo e contribuído para a instabilidade do Oriente Médio como um todo. Principais potências muçulmanas da região, mas lideradas por facções religiosas rivais —sunita no caso de Rijad, xiita no de Teerã—, os dois países apoiam lados opostos de várias zonas de conflito próximas.

A conciliação foi mediada pela China, e negociada pelas principais autoridades de segurança nacional de cada uma das nações. Tentativas recentes de mediação haviam sido realizadas pelo Iraque e Omã, em 2021 e 2022, respectivamente, sem sucesso.

A retomada dos laços foi confirmada por veículos de imprensa estatais de ambos os países, que salientaram o respeito à soberania e à não-interferência em questões domésticas. A expectativa é de que os regimes reabram suas respectivas embaixadas nos próximos meses.

A imprensa saudita ainda noticiou que os países também teriam concordado em reativar um acordo de cooperação na área de segurança assinado em 2001, além de um tratado anterior do campo comercial.

As duas potências do Oriente Médio duelaram por anos, e apoiam grupos rivais nas guerras civis do Iêmen e da Síria, além de outros conflitos. No Iêmen, o Irã respalda os rebeldes houthis, enquanto a Arábia Saudita lidera a coalizão militar que defende o governo; na Síria, os iranianos são um dos poucos aliados do regime de Bashar al-Assad, enquanto os sauditas apoiam os dissidentes.

A ruptura diplomática entre as potências teve como estopim a invasão da embaixada saudita em Teerã depois que Rijad executou um proeminente clérigo muçulmano xiita, Nimr Al Nimr, por terrorismo. Centenas de muçulmanos contrários à decisão atacaram o local com pedras, paus e coquetéis molotov, incendiando uma das alas da representação diplomática.

Os Estados Unidos afirmaram ver com bons olhos a retomada dos laços entre as nações. "De forma geral, saudamos quaisquer esforços que ajudem a dar um fim à guerra do Iêmen e desescalar tensões na região do Oriente Médio", afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano.

Iraque e Omã também aplaudiram a reaproximação —Bagdá chamou o acontecimento de uma "virada de página" na relação entre os territórios.

O Irã afirmou que o acordo foi apoiado pela autoridade máxima do regime, o aiatolá Ali Khamenei. Ao se pronunciar sobre a notícia no Twitter, o ministro das Relações Exteriores do país, Hossein Amirabdollahian, indicou este pode ser o primeiro passo de outros na busca de Teerã por normalizar relações diplomáticas no Oriente Médio.