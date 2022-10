Irã diz que Mahsa Amini morreu por doença, não agressões da polícia

A agência Reuters não conseguiu contato com a família. Um vídeo da jovem sorrindo e ouvindo música foi visto quase 150 mil vezes na conta do Twitter 1500tasvir, que se dedica a acompanhar os protestos.

A Justiça da província de Alborz, onde ocorreu o caso, informou que uma investigação preliminar mostrou que ela caiu do telhado de um prédio de cinco andares no último dia 24. "Com base no relato de sua mãe, Esmaeilzadeh tinha um histórico de tentativas de suicídio", disse um porta-voz.

Enquanto isso, multiplicam-se relatos de abusos por parte do regime. Ainda nesta sexta, autoridades negaram a acusação de que forças de segurança mataram uma menina de 16 anos durante a repressão os protestos. Segundo a versão oficial, também divulgada pela mídia iraniana, a jovem se suicidou; relatos nas redes sociais e um comunicado da Anistia Internacional afirmam que Sarina Esmaeilzadeh foi morta com golpes de cassetetes na cabeça.

Khamenei, 83, disse nesta semana que a morte da jovem "partiu os corações" dos iranianos. "Mas o que não é normal é que algumas pessoas, sem provas ou investigações, transformem as ruas em um perigo, queimem o Alcorão, as mulheres retirem o véu e queimem mesquitas e carros", disse, referendando a repressão aos atos, da mesma forma que fez em outras ocasiões o presidente ultraconservador Ebrahim Raisi.

Ante a repressão brutal de Teerã, as manifestações já somam 154 mortes, segundo a organização Direitos Humanos no Irã, e centenas de detenções. O regime acusa EUA e Israel de estarem por trás da ação, numa tentativa de desestabilizar o país, e nega que a jovem tenha sido agredida pela polícia moral.

A morte da jovem curda, detida em Teerã por supostamente não usar o hijab, o véu islâmico, da forma correta, disparou uma onda de protestos que já dura três semanas. Com mulheres e meninas à frente e palavras de ordem contra o líder supremo do país, Ali Khamenei, os atos se tornaram a maior demonstração de oposição ao regime em anos.

