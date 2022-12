Irã afirma que jogador não será condenado à morte por protestar contra governo

"A Fifpro está chocado e indignado com relatos de que o jogador de futebol profissional Amir Nasr-Azadani enfrenta execução no Irã após fazer campanha pelos direitos das mulheres e liberdades fundamentais em seu país. Somos solidários com Amir e exigimos que sua sentença seja suspensa imediatamente."

A Fifpro (Federação Internacional de Jogadores Profissionais) saiu em defesa do jogador e afirmou que está "triste e chocada" com a notícia.

