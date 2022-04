Inundações na África do Sul deixam 395 mortos

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

As inundações devastadoras que atingem a África do Sul deixaram 395 mortos e 41 mil atingidos, segundo balanço divulgado na sexta-feira, 15. A maioria das pessoas morreu na região de Durban, cidade portuária de Kwazulu-Natal voltada para o Oceano Índico, onde se concentraram as intensas chuvas que começaram no fim de semana passado.

