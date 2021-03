Instituto questiona resultados de ensaio clínico da AstraZeneca nos EUA

"Pedimos que a empresa trabalhe com o DSMB para revisar os dados de eficiência e garantir que dados mais precisos e atualizados sejam tornados públicos o quanto antes", diz o comunicado do Niaid.

"Nesta segunda-feira, o Conselho de Monitoramento de Dados e Segurança (DSMB, na sigla em inglês) notificou o Niaid, a Barda (Autoridade de Pesquisa Avançada e Desenvolvimento Biomédico) e a AstraZeneca de que está preocupado com a informação divulgada pela AstraZeneca sobre resultados iniciais do estudo clínico sobre a sua vacina", diz o comunicado.

