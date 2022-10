Inglaterra transmite pela 1ª vez na TV sentença de condenada à prisão perpétua

"Ainda não entendemos como ela morreu; ela sofreu? Esse mistério vai me assombrar para sempre", disse Amy, de acordo com a mídia local.

O corpo de Chong foi encontrado em uma floresta em Salcombe por um turista, e sua cabeça foi descoberta perto dali dias depois. A autópsia não conseguiu determinar a causa da morte devido ao nível de decomposição do corpo, mas determinou que houve fratura no crânio.

"Você não mostrou absolutamente nenhum remorso; o tamanho de seu crime é profundamente chocante, ainda mais dada sua aparente devoção religiosa e o fato de Chong ser uma boa amiga", disse o juiz ao anunciar a pena, segundo relato da rede BBC e do jornal The Guardian.

Mitchell cresceu na Austrália ao lado da mãe, uma funcionária do Ministério das Relações Exteriores britânico. Ela matou Chong na casa da vítima e, duas semanas depois, deixou o corpo decapitado e em decomposição em uma floresta na cidade de Salcombe, a 320 quilômetros do local do crime.

A leitura da sentença, feita pelo juiz Richard Marks KC, foi transmitida pelo Tribunal Central Criminal de Londres, conhecido como Old Bailey. O magistrado disse que Mitchell, que se autodenomina como uma curandeira, cometeu um crime com "aspectos arrepiantes".

GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história do país, a Inglaterra transmitiu pela TV nesta sexta (28) o anúncio da sentença de uma ré condenada à prisão perpétua por assassinato. Trata-se de Jemma Mitchell, 38, presa por matar e decapitar Mee Kuen Chong, 67, no ano passado.

