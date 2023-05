Baijiu: Influencer morre após beber 7 garrafas de licor com 60% de álcool em desafio na internet

Brother Three Thousand’ acabou perdendo o desafio e precisou tomar os litros da bebida durante a live. Ele foi encontrado morto no outro dia dentro de casa.

Segundo informações o homem bebeu sete garrafas do baijiu, composta por arroz e outros grãos, com teor alcoólico entre 35% a 60%, durante um desafio de influenciadores no Douyin, rede social semelhante ao TikTok.

O influencer que se intitulava ‘Brother Three Thousand’, de 34 anos, morreu durante uma live após consumir sete garrafas da bebida alcoólica. As informações foram dadas pela imprensa da China, onde ocorreu o caso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.