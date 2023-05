Influencer fica com o rosto deformado após cirurgia para ter 'olhos de gata': 'assustador'

Ainda conforme o profissional, a plástica seria para evitar a flacidez em pontos do rosto. "Estamos realizando essas cirurgias por causa da flacidez das sobrancelhas e dos olhos que pode ocorrer em idade precoce, o que pode fazer as pessoas parecerem cansadas e sonolentas, mesmo que não estejam".

No vídeo publicado no Tiktok, o médico turco, Dr. Hakan, responsável pelo procedimento, fala sobre o resultado. Ele explica que realizou um lifting temporal para as sobrancelhas e a área das têmporas. "Essa cirurgia se chama olhos de gata e serve para levantar o canto dos olhos e fazer um lifting de bochecha a fim de levantar o meio do rosto e as bochechas", disse.

A influencer britânica, Nasrin, chocou seus seguidores ao mostrar o resultado de uma plástica que fez no rosto. A mulher aparece em vídeo com o rosto deformado após passar por uma cirurgia para ter "olhos de gata".

