Influencer é picado por cobra mais de 50 vezes; vídeo impressionante

“O que eu notei sobre as leiteiras-orientais, mais do que em outras cobras, é que elas lhe darão uma pequena mordida defensiva e simplesmente se soltarão. Elas parecem estar testando a pessoa”, explicou.

No vídeo ele apresenta a cobra aos seguidores e começa a falar sobre a espécie, e enquanto isso, ela vai dando bote no rosto dele.

Um vídeo impressionante do influencer Jesse Rothacker, do canal Forgotten Friend Reptile TV, viralizou na web, após ele ser picado mais de 50 vezes por uma cobra que ele encontrou em uma trilha.

