Influencer desaparecida é encontrada morta em vala com outros seis corpos

Michoacán é um dos estados mais violentos do México, com cerca de 2,5 mil assassinatos por ano. O caso está sendo investigado pelas autoridades mexicanas.

Tania Araceli Guzmán Navarro foi vista com vida pela última vez em 21 de abril. Os familiares reportaram seu desaparecimento à polícia. A jovem era popular no Instagram por compartilhar tutoriais de maquiagem e dicas de moda para os seguidores.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo da influencer Tania Araceli Guzmán Navarro, 23, foi encontrado em uma vala ao lado de outros seis corpos, em Puruándiro, cidade localizada no estado de Michoacán, no México.

