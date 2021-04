Indianos disputam aviões para fugir do país em meio a nova onda da Covid-19

Com medo de ficarem presos no país, os indianos procuram aproveitar a isenção que existe para os jatos particulares.

Os indianos ricos disputam aviões privados para fugir da nova onda da Covid-19 no país em meio a recordes de mortes. De acordo com o R7, os voos comerciais suspensão entre a Índia e os Emirados Árabes Unidos estão suspensos.

