Índia suspende funcionário por drenar reservatório para encontrar telefone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário do governo da Índia foi suspenso depois de drenar água de um reservatório em que derrubou seu telefone no estado de Chhattisgarh, no centro-leste do país, na tentativa de recuperá-lo.

Segundo o jornal New York Times, Rajesh Vishwas, 32, um inspetor de alimentos, estava fazendo um piquenique com amigos no domingo (21), quando deixou cair seu aparelho no reservatório de Paralkot.

Inicialmente, alguns moradores da região passaram dois dias mergulhando no tanque para tentar recuperar o telefone, um Samsung Galaxy S23 que custa cerca de US$ 1.200 (R$ 6.012).