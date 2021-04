Índia registra 103.558 novos casos de covid-19, recorde da pandemia

Com os dados, a média móvel de sete dias de novos casos ficou acima de 73.000, a maior do mundo. No Estado de Maharashtra, que respondeu por 55% das infecções nas últimas duas semanas, o governo vai começar a fechar cinemas, restaurantes, shoppings e locais de culto já nesta segunda-feira.

