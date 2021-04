Índia passa Brasil e é 2º país com maior número de casos de Covid-19

No número de mortes, os EUA ainda seguem à frente, com mais de 562 mil óbitos. O Brasil (353 mil) ocupa a segunda posição, acima do México (209 mil), em terceiro, e com mais que o dobro da Índia (170 mil), no quarto lugar.

De acordo com os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a Índia tem agora 13.527.717 casos de Covid-19, enquanto o Brasil registra 13.482.023 —os EUA lideram com 31,2 milhões.

