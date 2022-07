Índia elege à Presidência Draupadi Murmu, mulher de etnia marginalizada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pleito histórico, a professora Draupadi Murmu, 64, pertencente a uma etnia marginalizada, foi eleita presidente da Índia nesta quinta-feira (21), após votação no Parlamento. Ela será a segunda mulher a ocupar o cargo, e a primeira originária de uma tribo.

Com apoio do BJP (Partido do Povo Indiano, em português), legenda do premiê da Índia, Narendra Modi, a presidente eleita angariou os votos de mais da metade dos deputados, segundo resultados parciais divulgados pela Comissão Eleitoral. Ao menos 4.500 parlamentares participaram da eleição.

Murmu pertence à tribo santal, que tem aproximadamente 7,4 milhões de membros localizados principalmente na Índia, em Bangladesh e no Nepal. Após a divulgação do resultado, Modi parabenizou a nova presidente e afirmou que seu "sucesso exemplar motiva cada indiano". "Ela surgiu como um raio de esperança para nossos cidadãos, especialmente os pobres, marginalizados e oprimidos".

Nascida no distrito de Mayurbhanj, no estado de Odisha, Murmu lecionou e participou ativivamente de questões comunitárias antes de ingressar na carreira política. Ela ocupou cargos ministeriais no governo estadual e foi governadora do estado de Jharkhand. "Como uma mulher tribal do remoto distrito de Mayurbhanj, não pensava em me tornar candidata [à Presidência]", disse ela ao oficializar a candidatura.

Murmu, porém, logo foi apontada como favorita devido à força do BJP e seus aliados tanto no parlamento quanto nas assembleias estaduais. Seu principal adversário, o opositor Yashwant Sinha, ex-ministro das Finanças e Relações Exteriores, admitiu a derrota e também parabenizou a presidente eleita. "A Índia espera que, como 15ª Presidente da República, guarde a Constituição sem medo", disse.

Apesar do peso simbólico, o cargo de presidente na Índia é em grande parte cerimonial e analistas afirmam que a eleição não deve fazer mudança significativa para a comunidade santal, há muito vivendo à margem da sociedade.

Murmu deve assumir o cargo na próxima segunda (25) para um mandato de cinco anos. Antes dela, a primeira mulher a ocupar a Presidência da Índia foi Pratibha Patil, que governou de 2007 a 2012.