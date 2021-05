Índia bate recorde dos EUA e registra maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas

Enquanto os EUA têm 37,21% de sua população completamente vacinada, a Índia conseguiu imunizar apenas 2,97%, cifra ainda inferior à do Brasil (8,23%). O país vive um cenário de colapso no sistema de saúde e de alerta com a variante B.1.617, classificada de preocupação global pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

