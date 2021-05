Incidentes antissemitas durante protestos anti-Israel preocupam Europa

Neste final de semana, mais de 4.000 policiais foram colocados nas ruas para impedir que cerca de 5.000 pessoas se reunissem nos arredores de Paris, onde há concentração de imigrantes muçulmanos. As marchas foram dispersadas com gás lacrimogêneo e jatos d'água.

Nos dias seguintes, mais bandeiras israelenses foram queimadas e, em Norwich, no leste da Inglaterra, uma sinagoga recebeu pichações antissemitas, incluindo uma suástica. Nas redes sociais, a Federação Sionista da Grã-Bretanha desmarcou um ato em apoio a Israel que aconteceria no sábado: "Por enquanto, é muito perigoso para nós e para a polícia estar nas ruas".

As tensões no Reino Unido começaram a esquentar na última terça (13), quando pró-israelenses abriram bandeiras de Israel durante um protesto pró-palestinos. Manifestantes críticos de Israel tentaram atacá-los aos gritos de "malditos judeus", mas foram contidos pela polícia.

Num país marcado pela perseguição nazista aos judeus, manifestações antissemitas de qualquer grau são consideradas crime e a violência deve ser punida com "toda a força da lei", afirmou nesta segunda Wolfgang Schäuble, presidente do Bundestag (equivalente à Câmara dos Deputados). "A política de Israel pode ser duramente criticada, mas não há justificativa para antissemitismo, ódio e violência", disse o parlamentar à mídia local.

Em Gelsenkirchen, cidade de 260 mil habitantes no oeste da Alemanha, cerca de 200 pessoas marcharam até uma sinagoga gritando slogans de ódio e jogaram pedra contra as janelas do edifício. A polícia prendeu alguns manifestantes, e ativistas antipreconceito organizaram uma vigília em frente ao templo, em repúdio ao antissemtisimo.

Apesar de minoritários, episódios racistas nas manifestações pró-palestinos preocuparam governos. "Não vamos tolerar a queima de bandeiras israelenses em solo alemão nem ataques a instalações judaicas", declarou o ministro do Interior alemão (responsável por segurança), Horst Seehofer, após relatos de ataques a sinagogas e faixas e cantos antissemitas em manifestações no sábado (15).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.